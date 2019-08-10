Устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы
Молодой человек, устроивший стрельбу в Техасе, сообщил, что его целью были мексиканцы. Он открыл огонь по людям у торгового центра в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, больше 20 получили ранения.
Полицейские задержали 21-летнего Патрика Крузиуса на перекрестке. Они остановили его автомобиль, после чего молодой человек вышел, и подняв руки сказал: «Стрелял я». Как сообщает телекомпания KTLA, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.
Напомним, что перестрелка произошла в субботу, 3 августа. Практически сразу же сообщалось, что преступление было совершено на почве ненависти. Не успели утихнуть новости о стрельбе в Техасе, как следом, в тот же день в полицию Огайо начали поступать сообщения о перестрелке в Дейтоне. Там погибли девять человек, а ранения получили свыше 30.
Кадры очевидцев перестрелки в торговом центре в Эль-Пасо.
ИСТОЧНИК KP.RU