СЕГОДНЯ 04:05 2019-08-10T04:09:01+03:00

Устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы Фото: REUTERS

Молодой человек не стал скрывать от полиции свои мотивы [видео]

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Молодой человек, устроивший стрельбу в Техасе, сообщил, что его целью были мексиканцы. Он открыл огонь по людям у торгового центра в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, больше 20 получили ранения.

Полицейские задержали 21-летнего Патрика Крузиуса на перекрестке. Они остановили его автомобиль, после чего молодой человек вышел, и подняв руки сказал: «Стрелял я». Как сообщает телекомпания KTLA, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.

Напомним, что перестрелка произошла в субботу, 3 августа. Практически сразу же сообщалось, что преступление было совершено на почве ненависти. Не успели утихнуть новости о стрельбе в Техасе, как следом, в тот же день в полицию Огайо начали поступать сообщения о перестрелке в Дейтоне. Там погибли девять человек, а ранения получили свыше 30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723908" frameborder="0"></iframe> Кадры очевидцев перестрелки в торговом центре в Эль-Пасо.

ИСТОЧНИК KP.RU