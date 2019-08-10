Умер Эрни Колон, реактор комиксов DC и Marvel

СЕГОДНЯ 05:21 2019-08-10T05:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В США умер Эрни Колон, редактор комиксов DC, Marvel и Harvey Comics. Известный художников комиксов сотрудничал с этими компаниями около 60 лет. Самые известные работы, в которых он принимал участие, - «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

Эрни Колон умер в возрасте 88 лет. Известного художника комиксов не стало в четверг, 8 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

- Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи после года борьбы с раком, - пишут родственники на его странице в Facebook. - Он любил творить - он всегда делал это. Когда люди спрашивали, " все еще рисуешь," он отвечал, что не имеет понятия, что еще может делать, и что будет рисовать даже если за это не будут платить.

Помимо того, что Колон занимался редактированием комиксов, он был писателем и колористом.

ИСТОЧНИК KP.RU