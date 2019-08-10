2019-08-10T05:24:04+03:00
Общество

Умер Эрни Колон, реактор комиксов DC и Marvel

Эрни Колон умер в возрасте 88 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Умер Эрни Колон, реактор комиксов DC и MarvelУмер Эрни Колон, реактор комиксов DC и MarvelФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В США умер Эрни Колон, редактор комиксов DC, Marvel и Harvey Comics. Известный художников комиксов сотрудничал с этими компаниями около 60 лет. Самые известные работы, в которых он принимал участие, - «Чудо-женщина», «Зеленый фонарь» и «Флэш».

Эрни Колон умер в возрасте 88 лет. Известного художника комиксов не стало в четверг, 8 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

- Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи после года борьбы с раком, - пишут родственники на его странице в Facebook. - Он любил творить - он всегда делал это. Когда люди спрашивали, " все еще рисуешь," он отвечал, что не имеет понятия, что еще может делать, и что будет рисовать даже если за это не будут платить.

Помимо того, что Колон занимался редактированием комиксов, он был писателем и колористом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США
В Люксембурге 14 человек пострадали в результате смерча
Устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
При взрыве газовой заправки в Ингушетии пострадали шесть человек
В сети появилось видео с едущим по Крымскому мосту поездом
Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России
В селе Коминтерново в ДНР в результате обстрела погибли два человека
Росрыбаловство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге 10 августа
Турецкий политик призвал Эрдогана открыто признать Крым российским
Минсельхоз РФ счел возможным передачу продуктов на благотворительность
Трамп заявил, что США не готовы к торговой сделки с Китаем
Во Франции оценили вероятность присоединения США к "нормандскому формату"
В Лондоне зафиксировали массовое отключение электроэнергии
В США задержали мужчину, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем и сотней патронов
Центробанк заявил, что отток капитала из РФ с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Киев подготовил около 800 полицейских для возвращения Донбасса
На Украине объяснили решение пропустить российский самолет вопреки запрету
Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции между Москвой и Минском