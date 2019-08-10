2019-08-10T05:43:23+03:00
Общество

В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США

Пожары и дожди в Москве, по мнению Алексея Журавлева, начались неспроста
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США. Фото: официальный сайт партии "Родина".В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США. Фото: официальный сайт партии "Родина".
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Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия-1» заявил, что Запад может быть причастен к аномальным погодам в России. Парламентарий уверен, что лето в стране сорвал «вашингтонский обком».

- Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них там гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве. То есть «вашингтонский обком» у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться, - заявил народный избранник.

Парламентарий также похвалил сотрудников МЧС за своевременное предупреждение о надвигающейся непогоде, заявив, что они молодцы.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о последствиях непогоды в Москве, а также о прерывании вещания федеральных телеканалов, которые предупреждали о страшном урагане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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