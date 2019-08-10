2019-08-10T06:05:29+03:00
Общество

ЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса

Также по новым правилам планируют принимать визовые заявления у жителей
Мария ИГНАТЬЕВА
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ЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей ДонбассаЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей ДонбассаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Службы ЕС занимаются разработкой инструкций для европейских консульств по выявлению и непризнанию российских паспортов, которые выданы жителям Донбасса. Также они создадут рекомендации для работы с визовыми заявлениями, поданные жителями все того же региона с российским гражданством. При этом, неважно откуда именно будут подаваться документы.

Как сообщает германское издание Deutsche Welle, работа ведется Еврокомиссией вместе с Европейской службой иностранных дел, «в координации» с миссиями ЕС в России и на Украине.

Напомним, что ранее сайт kp.ru сообщал об упрощении процедуры выдачи паспортов не только для жителей Донбасса, но и всей Украины. Такое высказывание весной сделал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что с общим гражданством украинцы и россияне станут сильнее и успешнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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