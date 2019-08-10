2019-08-10T07:26:46+03:00
Происшествия

Серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД

Сообщается о пяти пострадавших [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАДСерьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАДФото: Сергей ГАПОН
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На северо-западе Москвы на 74-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей. Сообщается, что в аварии повреждены три легковые машины и две грузовых.

В результате происшествия пострадали по меньше мере четыре человека. Один из автомобилей влетел в автобусную остановку. К счастью, на тот момент людей на ней не было. Из-за ДТП перекрыто движение на трех из пяти полосах.

- Движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы города, - пишет в своем Twitter московский департамент транспорта.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причину и обстоятельства случившегося. Полицейским также предстоит определить виновника аварии.

В сети тем временем появилось видео, на котором видно что один из большегрузов отлетел на обочину. У него серьезно помята кабина, вторую многотонную машину отбросило к обочине. Она встала перекрыв несколько полос дороги.

ДТП на 74-м километре МКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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