2019-08-10T07:54:03+03:00
Экономика

В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай

Депутаты предлагают выйти на рынок пока между США и КНР идет экономическая война
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме предлагают поставлять российское зерно на китайский рынокВ Госдуме предлагают поставлять российское зерно на китайский рынокФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Депутаты Госдумы предлагают поставлять российские продукты на китайский рынок. Парламентарии обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США.

Соответствующее письмо уже составлено, в документе говорится, что данный шаг в нынешних условиях будет целесообразным, так как импорт сельхозпродукции из Штатов приостановлен.

«Считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», - говорится в письме, подписанном председателем комиссии Владимиром Гутеневым

Для того, чтобы отечественный производитель мог выйти и закрепиться на данном рынке, депутаты предлагают повысить сумму ежегодных компенсаций на закупку сельхозтехники. В период с 2019 по 2021 год на эти цели может быть выделяться до 12-14 млрд рублей, ежегодно.

Данная мера поддержи поможет сделать российских сельхозпроизводителей конкурентоспособными на внешнем рынке.

Помимо депутатской инициативы в письме отражена позиция Союза машиностроителей России, где указано, что отечественные производители сельхозтехники готовы увеличить объемы выпускаемой продукции, если будет принято соответствующее решение.

Предполагается, что льготы будут предоставляться не только на этапе подготовки к посевной и уборке, но и на стадии логистических решений, в том числе, станет возможно льготное целевое кредитование производителей сельхозтоваров и продовольствия.

«Данные меры позволят заложить российским экспортерам основу для оперативного замещения американской продукции на китайском рынке, - цитирует содержание письма РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Китай временно отказался от импорта сельхозпродукции из США. Это стало ответом на 10-процентные пошлины, которые Вашингтон ввел на товары из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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