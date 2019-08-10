2019-08-10T08:43:10+03:00
Общество

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Реже всего жители болеют на Кавказе, а чаще всего в Санкт-Петербурге и на Алтае
Ася РОМАНЧУК
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В Минздраве назвали самые здоровые регионы РоссииВ Минздраве назвали самые здоровые регионы РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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В Минздраве рассказали об уровне заболеваемости в регионах. Меньше всего болеют на Кавказе. Жители Кабардино-Балкарской и Чеченской республик стали лидерами рейтинга здоровья.

А вот в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии болеют гораздо чаще, говорится в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год.

А вот в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах чаще чем в других выявляли новые заболевания.

- В Кабардино-Балкарской республике было выявлен 95799,2 случаев, в Чеченской республике 96303,6, а в Курской области 116563,9 случаев на 100 тысяч населения, - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Ранее Росстат заявил о повышении числа детей до 14 лет со злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2017 годом в 2018 их стало больше на 4,3% -21,3 тысяч человек. В Миндзраве отметили, что это обусловлено эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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