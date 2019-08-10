Эксперт рассказала, как собрать ребенка в школу и не разориться

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-10T09:34:19+03:00

Эксперт рассказаала, как не разориться во время сборов в школу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для этого нужно не покупать все канцелярские принадлежности разом

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Эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева рассказала, как родителям собрать ребенка в школу и не разориться. Для этого нужно покупать вещи и канцелярские принадлежности не разом, а частями. А расходы на школьную форму в некоторых случаях можно компенсировать с помощью государства.

Специалист отмечает, что родители должны быть готовы к тратам, которые повторятся ежегодно и не пробить брешь в бюджете поможет краткосрочное планирование и накопление средств.

- Это поможет родителям подготовиться к августовским и сентябрьским родительским собраниям, на которые, как известно, "вход бесплатный, выход платный". Данные расходы нужно заранее заложить в бюджет, примерные суммы с прошлого года всегда известны. Стоит начинать собирать деньги в мае, июне, июле, чтобы не было накладно. К тому же, в это время в магазинах появляются сезонные фрукты и овощи, что позволит высвободить данные средства, - комментирует Андреева РИА Новости.

Во время покупки школьной формы, рабочих тетрадей и других принадлежностей, нужно следовать требованиям школы. Так что не стоит выбирать дорогие и разноцветные тетради, в школах часто довольно строго подходят к этому вопросу.

Эксперт отметила, что требования к школьной форме утверждаются на общем собрании, но никто не может навязать конкретного изготовителя.

- Если вы умеете шить, то вправе сами приготовить форму ребенку. Главное, чтобы результат соответствовал утвержденным на общем собрании образцам. А по закону «Об образовании в Российской Федерации» (часть 3 статьи 38) из бюджета могут выделять деньги на компенсацию родителям этих расходов, - советует специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU