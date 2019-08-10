Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-10T09:52:15+03:00

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Корпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы». Космический аппарат способен разлагаться в космосе после завершения сроков использования. Аналогичный возможности будут сохранены и в случае поломки оборудования.

«Спутник-самоубийца» подаст сигнал в центр управления и получив подтверждение начнет самоуничтожаться.

Заявка на получение патента уже подана, информация опубликована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В компании пока держат в секрете технологии и внешний вид самого спутника. Только делятся тем, что в условиях действия космических факторов спутник сможет буквально «испариться» благодаря нагреву и материалу, который обладает свойством сублимации. В итоге спутник перейдет из твердого состояния в газообразное.

Такая особенность позволит не только освободить место на околоземной орбите, но и снизит количество космического мусора.

Разработчики подумали о том, чтобы спутник не растворился раньше времени и для этого его будут покрывать специальной пленкой.

Ранее Роскосмос сообщал, что с 2020 года планирует возобновить экскурсии пытливых миллионеров на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU