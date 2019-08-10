2019-08-10T09:52:15+03:00
Общество

Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»

Аппарат способен разлагаться в космосе
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Роскосмос разрабатывает "спутник-самоубийцу"Роскосмос разрабатывает "спутник-самоубийцу"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Корпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы». Космический аппарат способен разлагаться в космосе после завершения сроков использования. Аналогичный возможности будут сохранены и в случае поломки оборудования.

«Спутник-самоубийца» подаст сигнал в центр управления и получив подтверждение начнет самоуничтожаться.

Заявка на получение патента уже подана, информация опубликована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В компании пока держат в секрете технологии и внешний вид самого спутника. Только делятся тем, что в условиях действия космических факторов спутник сможет буквально «испариться» благодаря нагреву и материалу, который обладает свойством сублимации. В итоге спутник перейдет из твердого состояния в газообразное.

Такая особенность позволит не только освободить место на околоземной орбите, но и снизит количество космического мусора.

Разработчики подумали о том, чтобы спутник не растворился раньше времени и для этого его будут покрывать специальной пленкой.

Ранее Роскосмос сообщал, что с 2020 года планирует возобновить экскурсии пытливых миллионеров на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый назвал фамилии, которые чаще всего встречаются в России
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Эксперт рассказала, как собрать ребенка в школу и не разориться
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай
Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский
Серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД
В Греции два человека погибли при столкновении лодок
«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева
ЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США