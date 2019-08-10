Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
В Москве был срочно госпитализирован актер Александр Шувалов. Ему потребовалась медицинская помощь после проведенной ранее операции.
Медики доставили известного пациента в одну из столичных клиник, где ему оказывается необходимая помощь.
Известно, что 2 августа Шувалов уже был в больнице и перенес хирургическое вмешательство в брюшную полость.
Именно после этой процедуры возникли осложнения, и пациент снова обратился к медикам. Пока о состоянии его здоровья ничего не сообщается.
Александр Шувалов родился в 1987 году. Он окончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых в 2006 году. На счету актера многие работы в кино и театре, например, «Вишневый сад» и мюзикл «Лукоморье», сообщает Пятый канал.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Родные успокоили, что с актером все в порядке и он идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU