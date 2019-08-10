2019-08-10T10:10:51+03:00
Звезды

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

2 августа ему сделали операцию
Ася РОМАНЧУК
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Актер Александр Шувалов госпитализирован в Москве. https://www.instagram.com/alshuvalov/Актер Александр Шувалов госпитализирован в Москве. https://www.instagram.com/alshuvalov/
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В Москве был срочно госпитализирован актер Александр Шувалов. Ему потребовалась медицинская помощь после проведенной ранее операции.

Медики доставили известного пациента в одну из столичных клиник, где ему оказывается необходимая помощь.

Известно, что 2 августа Шувалов уже был в больнице и перенес хирургическое вмешательство в брюшную полость.

Именно после этой процедуры возникли осложнения, и пациент снова обратился к медикам. Пока о состоянии его здоровья ничего не сообщается.

Александр Шувалов родился в 1987 году. Он окончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых в 2006 году. На счету актера многие работы в кино и театре, например, «Вишневый сад» и мюзикл «Лукоморье», сообщает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Родные успокоили, что с актером все в порядке и он идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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