2019-08-10T10:37:42+03:00
Общество

Ученый назвал фамилии, которые чаще всего встречаются в России

Лидируют Поповы, Кузнецовы, Ивановы и Смирновы
Ася РОМАНЧУК
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Самыми популярными фамилиями в России стали Кузнецовы, Смирновы, Ивановы и ПоповыСамыми популярными фамилиями в России стали Кузнецовы, Смирновы, Ивановы и ПоповыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Оказывается, четверка самых распространенных фамилий в нашей не меняется уже долгие годы. Чаще всего на просторах России встречаются Кузнецовы, Поповы, Ивановы и Смирновы.

В Екатеринбурге ТОП-100 возглавляет Кузнецов, на втором месте Иванов, а следом идут Попов и Смирнов. В целом же по России популярнее всего фамилия Смирнов.

- Конечно в небольшой деревне людей с такими фамилиями может не оказаться вовсе. А вот в большом мегаполисе стойкая четверка обязательно себя проявит, - рассказал «Российской газете» председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

Списки самых популярных фамилий в нашей стране составляют лингвисты и социологи. А один из самых популярных списков из 500 фамилий составили вначале XXI века сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН.

В первую десятку самых популярных фамилий были включены Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров.

Эксперт отмечает, что на распространение фамилий по территории страны влияют множество факторов: миграционные, исторические процессы. А если составить ТОП-1000 фамилий, то в списке окажутся слова узбекского, таджикского, киргизского происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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