Ученый назвал фамилии, которые чаще всего встречаются в России

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-10T10:37:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Оказывается, четверка самых распространенных фамилий в нашей не меняется уже долгие годы. Чаще всего на просторах России встречаются Кузнецовы, Поповы, Ивановы и Смирновы.

В Екатеринбурге ТОП-100 возглавляет Кузнецов, на втором месте Иванов, а следом идут Попов и Смирнов. В целом же по России популярнее всего фамилия Смирнов.

- Конечно в небольшой деревне людей с такими фамилиями может не оказаться вовсе. А вот в большом мегаполисе стойкая четверка обязательно себя проявит, - рассказал «Российской газете» председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

Списки самых популярных фамилий в нашей стране составляют лингвисты и социологи. А один из самых популярных списков из 500 фамилий составили вначале XXI века сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН.

В первую десятку самых популярных фамилий были включены Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров.

Эксперт отмечает, что на распространение фамилий по территории страны влияют множество факторов: миграционные, исторические процессы. А если составить ТОП-1000 фамилий, то в списке окажутся слова узбекского, таджикского, киргизского происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU