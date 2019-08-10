2019-08-10T10:58:46+03:00
В мире

В Киргизии суд наложил арест на имущество телеканала экс-президента страны Атамбаева

Эфирное вещание телеканала было заблокировано 7 августа
Ася РОМАНЧУК
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После ареста Алмазбека Атамбаева, суд наложил арест на имущество телеканала "Апрель", подконтрольного политикуПосле ареста Алмазбека Атамбаева, суд наложил арест на имущество телеканала "Апрель", подконтрольного политикуФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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Суд Киргизии наложил арест на имущество телеканала «Апрель», который подконтролен экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Такое решение было принято после задержания политика местными силовиками. Атамбаева обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе коррупционной направленности.

- В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники А. Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызской Республики, также решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум" и телевидения "Апрель ТВ"», - говорится в сообщении МВД страны.

Эфирное вещание телеканала было заблокировано 7 августа, в день штурма резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. Самого Атомбаева задержать не удалось, сторонники политика отбили атаку силовиков. В итоге почти сто человек получили различные травмы, один сотрудник спецподразделения скончался от ранения.

На следующий день, 8 августа, Атамбаев сдался силовикам. Он помещен под арест до 26 августа. Вместе с ним арестованы двое соратников, их обвиняют во взятии заложников. В плен к ополченцам попало 6 силовиков, которые были выпущены на следующий день.

Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Как вывозили Атамбаева из Кой-Таша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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