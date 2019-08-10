Станцию «Проспект мира» закроют для входа на празднование Курбан-байрама

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-10T11:27:18+03:00

Во время празднования Курбан-байрама будет ограничено движение вокруг мечетей Фото: Иван МАКЕЕВ

11 августа утром и днем будет ограничен вход на кольцевую линию

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11 августа станцию московского метрополитена «Проспект мира» (Кольцевой линии), закроют для входа пассажиров. Это будет сделано из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, его в 2019 году будут отмечать три дня.

Движение рядом с Московской соборной мечетью ограничат утром и днем.

В сообщении московского метрополитену говорится, что в воскресенье станция «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать с 5.30 только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию. Чтобы не возникло неразберихи, все четыре эскалатора включат только на подъем.

Гостям и жителям города рекомендовали строить маршруты таким образом, чтобы вход в метро был на станциях "Сухаревская", "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий. Кроме того, добраться до нужно станции всегда можно наземными видами транспорта.

Помимо метро, будет введена корректировка для движения авто: часть улиц в районе московских мечетей перекроют в воскресенье 11 августа. А парковку в районе перекрытий ограничат уже с 8 утра 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU