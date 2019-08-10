2019-08-10T12:04:46+03:00
Происшествия

В Греции объявлен наивысший уровень пожарной опасности

Из-за высокой жары и сильного ветра экстренные службы приведены в полную готовность
Ася РОМАНЧУК
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Сильный ветер и жара в Греции создали опасные условияСильный ветер и жара в Греции создали опасные условияФото: REUTERS
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В Греции объявлен высший, пятый уровень пожарной опасности. В стране стоит 40-градусная жара и дует сильный ветер, все это создают опасные условия для распространения огня.

Угрозы актуальны для Аттике, Центральной Греции, в Коринфии, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии. На остальную часть Пелопоннеса распространяется четвертая категория опасности.

Сложные погодные условия в северной и южной частей Эгейского моря, Западной Греции и Ионических островах. В состояние полной боевой готовности приведены пожарные команды и силы гражданской защиты.

В 2018 году жертвами природных пожаров в Греции стали более 90 человек. Огонь, который вспыхнул 23 июля, уничтожил вокруг Афин более 500 жилых домов, из-за сильного задымления была нарушена работа международного аэропорта, перекрыты автомагистрали, сообщает News.ru.

Ранее в Греции в 350 метрах от полуострова Пелопоннес неподалеку от города Тини столкнулись две лодки – резиновая и деревянная. В результате погибли два человека, еще один получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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