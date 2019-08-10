Под Костромой супруги погибли, столкнувшись с прицепом лесовоза

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-10T12:27:32+03:00

Под Костромой "Нива" столкнулась с лесовозом. ФОТО: https://44.xn--b1aew.xn--p1ai/

«Нива» залетела под большегруз, после чего бревна рассыпались на дорогу

Изменить размер текста: A A

Под Костромой произошла страшная авария. Во время движения у лесовоза сместился груз, в итоге прицеп занесло на встречку, где в этот момент ехала «Нива».

Все случилось на 135-м километре автотрассы Урень-Шарья-Никольск-Котлас. По предварительным данным, у лесовоза накренился прицеп, и водитель пытался его выровнять. Разбалансированный большегруз начал вилять по дороге.

В аварии погибли два человека, еще один получил травмы ФОТО: https://44.xn--b1aew.xn--p1ai/

В этот момент навстречу двигалась «Нива». Водитель отечественного внедорожника не успел сориентироваться и совершил столкновение с прицепом, после чего бревна рухнули на дорогу, сообщает пресс-служба Костромской полиции.

От полученных травм супруги (водитель и его пассажирка) скончались на месте. Еще один 19-летний пассажир отечественного внедорожника был госпитализирован.

Региональная полиция проводит расследование, дело на контроле у следственного управления УМВД России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU