2019-08-10T12:29:23+03:00
Спорт

Стала известна точная зарплата Неймара в Реале

Похоже, самым высокооплачиваемым игроком у «сливочных» может быть вовсе не Азар
Дарья КРЫЛОВА
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Неймар может согласиться на финансово выгодное предложение «Реала»Неймар может согласиться на финансово выгодное предложение «Реала»Фото: REUTERS
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После неудачи с подписанием Поля Погба (трансферное окно в Англии уже закрылось) «Реал Мадрид» удвоил усилия по подписанию Неймара из «ПСЖ».

В частности, по информации издания Sport.es, точная сумма зарплаты бразильца в случае перехода в «Реал Мадрид» составит 40 миллионов евро, а контракт будет действовать 5 лет с возможностью продления. За самого игрока мадридцы готовы заплатить «ПСЖ» 200 миллионов евро.

По информации того же издания, «Барселона» убедительно просит Неймара не соглашаться на условия мадридцев, так как в данный момент готовит улучшенное предложение для «ПСЖ» по бразильцу. По информации источника, «каталонцы» намерены включить в сделку по Неймару своего полузащитника Филиппе Коутиньо, но Неймар может согласиться на финансово выгодное предложение «Реала».

Ранее сообщалось, что Неймар опубликовал в своем Инстаграмме фотографию с Зиданом, но бразилец быстро удалил ее, поэтому каких-либо поспешных выводов делать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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