Минздав назвал «самые беременные» регионы

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-10T13:04:52+03:00

Оказалось, больше всего беременных в 2018 году было в Алтайском крае Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В 2018-м чаще всего аист заглядывал в Алтайский край, а вот Курскую область обходил стороной

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Минздрав назвал регионы, где по итогам 2018 года чаще всего появлялись на свет новорожденные. Оказалось, больше всего беременных было зарегистрировано на Алтае, а вот реже всего аист заглядывает в Курскую область. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава.

На 100 тысяч населения в Алтайском крае было зарегистрировано 19 331,7 тысяч беременных. На втором месте оказалась Калининградская область. Там на каждую сотню приходится 17 945,3 тыс.беременных, а замыкает тройку лидеров Республика Тыва -16 456,9.

Печальнее всего обстоят дела в Курской, Тюменской и Амурской областях, здесь было зафиксировано меньше всего женщин, находящихся в положении в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Кстати, всего за 2018-й на свет появилось почти 1,6 миллиона детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU