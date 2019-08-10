2019-08-10T13:04:52+03:00
Общество

Минздав назвал «самые беременные» регионы

В 2018-м чаще всего аист заглядывал в Алтайский край, а вот Курскую область обходил стороной
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Оказалось, больше всего беременных в 2018 году было в Алтайском краеОказалось, больше всего беременных в 2018 году было в Алтайском краеФото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

Минздрав назвал регионы, где по итогам 2018 года чаще всего появлялись на свет новорожденные. Оказалось, больше всего беременных было зарегистрировано на Алтае, а вот реже всего аист заглядывает в Курскую область. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава.

На 100 тысяч населения в Алтайском крае было зарегистрировано 19 331,7 тысяч беременных. На втором месте оказалась Калининградская область. Там на каждую сотню приходится 17 945,3 тыс.беременных, а замыкает тройку лидеров Республика Тыва -16 456,9.

Печальнее всего обстоят дела в Курской, Тюменской и Амурской областях, здесь было зафиксировано меньше всего женщин, находящихся в положении в прошлом году, сообщает РИА Новости.

Кстати, всего за 2018-й на свет появилось почти 1,6 миллиона детей.

Ранее были названы самые распространенные фамилии россиян. Оказывается, чаще всего на просторах России встречаются Кузнецовы, Поповы, Ивановы и Смирновы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители Михаила Горбачева опровергли новость о его плохом здоровье
Стала известна точная зарплата Неймара в Реале
Под Костромой супруги погибли, столкнувшись с прицепом лесовоза
В Греции объявлен наивысший уровень пожарной опасности
Станцию «Проспект мира» закроют для входа на празднование Курбан-байрама
Названа причина смерти Аллы Вербер
В Киргизии суд наложил арест на имущество телеканала экс-президента страны Атамбаева
Ученый назвал фамилии, которые чаще всего встречаются в России
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Роскосмос запатентовал «спутник-самоубийцу»
Эксперт рассказала, как собрать ребенка в школу и не разориться
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
В Госдуме предложили поставлять российские продукты в Китай
Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский
Серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД
В Греции два человека погибли при столкновении лодок
«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева
ЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США