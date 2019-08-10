В СПЧ заявили, что согласованный митинг в центре Москвы прошел корректно
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов подчеркнул, что согласованная акция протеста на проспекте академика Сахарова в Москве прошла корректно со стороны его организаторов, полицейских и участников.
Напомним, ранее московское правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
- Мы внимательно следим за действиями организаторов митинга, участниками и действиями полиции с точки зрения исполнения своих обязанностей с точным соответствием требованиям закона, - прокомментировал Борисов.
Также он заявил, что на митинг собрались люди, которые фактически не имеют отношения к происходящим в Москве событиям. Приезжие даже корреспондентам, специально аккредитованным на это мероприятие, не могут сказать, как и почему они здесь оказались, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том,что на митинг в Москве группа людей пришла с флагом Украины. Это спровоцировало драку между участниками акции протеста.
На митинге за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов собралось от 15 до 28 тысяч человек
ИСТОЧНИК KP.RU