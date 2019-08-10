СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-10T18:47:01+03:00

В СПЧ заявили, что согласованный митинг в центре Москвы прошел корректно Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Ранее московское правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый

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Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов подчеркнул, что согласованная акция протеста на проспекте академика Сахарова в Москве прошла корректно со стороны его организаторов, полицейских и участников.

Напомним, ранее московское правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

- Мы внимательно следим за действиями организаторов митинга, участниками и действиями полиции с точки зрения исполнения своих обязанностей с точным соответствием требованиям закона, - прокомментировал Борисов.

Также он заявил, что на митинг собрались люди, которые фактически не имеют отношения к происходящим в Москве событиям. Приезжие даже корреспондентам, специально аккредитованным на это мероприятие, не могут сказать, как и почему они здесь оказались, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том,что на митинг в Москве группа людей пришла с флагом Украины. Это спровоцировало драку между участниками акции протеста.

На митинге за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов собралось от 15 до 28 тысяч человек 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU