Синоптик прокомментировал сообщения об использовании США климатического оружия против РФ

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-10T19:14:39+03:00

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что непогоду в России могли вызвать климатические атаки со стороны Штатов

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прокомментировал предположения о том, что непогода в РФ связана с применением климатического оружия США против России.

- Во-первых: это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых: самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий, - заявил специалист.

Также он отметил, что причина непогоды в России - это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что непогоду в России могли вызвать климатические атаки со стороны Штатов.

Тишковец подчеркнул, что переносы воздушных масс в направлении запад — восток становятся слабее, тогда как влияние севера и юга, наоборот, усиливается. Таким образом получается, что в европейской части России холод и дожди, а Сибирь "изнывает от зноя", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Подытожив, специалист заявил, что ранее Россия лидировала по разработкам климатического оружия и сейчас такие технологии есть только у нескольких государств.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США. Пожары и дожди в Москве, по мнению Алексея Журавлева, начались неспроста.

ИСТОЧНИК KP.RU