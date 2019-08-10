В Сети раскритиковали располневшую Савченко на пляже

СЕГОДНЯ 20:15 2019-08-10T20:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи соцсетей высмеяли фотографии экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко с отдыха в Латвии.

Бывший политик опубликовала в своем Facebook две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом. На одной из них Надежда гуляет вдоль балтийского побережья. Позже в соцсети выложили видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, потом уплывает вдаль, пока ее не становится еле видно.

ИСТОЧНИК KP.RU