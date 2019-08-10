В Сети раскритиковали располневшую Савченко на пляже
Экс-депутат Верховной рады устроила две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом
Изменить размер текста:
Пользователи соцсетей высмеяли фотографии экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко с отдыха в Латвии.
Бывший политик опубликовала в своем Facebook две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом. На одной из них Надежда гуляет вдоль балтийского побережья. Позже в соцсети выложили видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, потом уплывает вдаль, пока ее не становится еле видно.
ИСТОЧНИК KP.RU