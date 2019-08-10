СЕГОДНЯ 22:34 2019-08-10T22:47:40+03:00

На 40-м километре МКАД Tesla столкнулась с эвакуатором и загорелась Фото: производителя

Изменить размер текста: A A

Электрокар Tesla столкнулся с эвакуатором на МКАДе и загорелся, три пассажира пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.

- На 40-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор... После столкновения она загорелась, - прокомментировали в пресс-службе госавтоинспекции, пишет "РИА-Новости". На данный момент выясняются причины ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек. Авария произошла на Кутузовском проспекте столицы.

Также в мае этого года в столице столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 45. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что «погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира».

А в субботу, 10 августа, стало известно о том, что серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД. Сообщается о пяти пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU