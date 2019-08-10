Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Силы Южного переходного совета Йемена захватили президентский дворец в городе Аден.
Военный источник сообщает, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика.
- Силы "Пояса безопасности" при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной, - прокомментировал источник "РИА-Новости".
Сообщается, что президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск. Речь идет о первом этапе отвода Вооруженных сил, детали второй части плана будут обсуждаться на следующем заседании комитета. Напомним, в Йемене на протяжении уже пяти лет продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-"хуситами" и правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU