2019-08-10T22:59:32+03:00
В мире

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене

Располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в ЙеменеЙеменские сепаратисты захватили президентский дворец в ЙеменеФото: REUTERS
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Силы Южного переходного совета Йемена захватили президентский дворец в городе Аден.

Военный источник сообщает, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика.

- Силы "Пояса безопасности" при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной, - прокомментировал источник "РИА-Новости".

Сообщается, что президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск. Речь идет о первом этапе отвода Вооруженных сил, детали второй части плана будут обсуждаться на следующем заседании комитета. Напомним, в Йемене на протяжении уже пяти лет продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-"хуситами" и правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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