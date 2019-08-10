В Сети появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

10 Авг. 23:24 2019-08-11T00:13:49+03:00

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В субботу, 10 августа, на Армейских международных играх во время шоу «Авиадартс», которое проходило на полигоне Дубровичи под Рязанью, широкой публике впервые показали новый российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его возможности.

Видео, на котором два вооруженных «Кинжалами» истребителя МиГ-31К прикрывают штурмовую авиацию, бьющую авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника, опубликовал телеканал «Звезда».

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в начале мая прошлого года японский журнал назвал гиперзвуковой комплекс «Кинжал» «убийцей американских авианосцев», способным сделать беззащитным флот США и помочь России с Китаем сократить военное присутствие Запада в АТР. Позже в Пентагоне заявили, что у Вооруженных сил США нет защиты перед «Кинжалами», потому что они неспособны противостоять оружию, которое развивает такую скорость.

Напомним, на боевое дежурство в России заступили десять самолетов МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», причем они полностью готовы к применению.

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Комплекс Кинжал впервые показали широкой публике.Сегодня на Армейских международных играх состоялась громкая премьера. На шоу Авиадартс под Рязанью широкой публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал . Это ракета, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели как на суше так и на море.

ИСТОЧНИК KP.RU