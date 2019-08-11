2019-08-11T02:25:43+03:00
Политика

Немецкий политолог сомневается, что Украина может вступить в ЕС и НАТО

Александр Рар считает, что Незалежная уже упустила свой шанс, потому что Киев так и не провел обещанные реформы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Немецкий политолог считает, что Украина уже упустила свой шанс стать членом Европейского Союза и НАТОНемецкий политолог считает, что Украина уже упустила свой шанс стать членом Европейского Союза и НАТОФото: REUTERS
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Украина уже упустила свой шанс стать членом Европейского Союза и НАТО, потому что за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, но власти Незалежной так этого и не сделали, время безвозвратно потеряно, ситуация изменилась. Так считает немецкий политолог Александр Рар.

«Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО», - заявил он в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины».

Александр Рар отметил, что вступление Незалежной в Североатлантический альянс на сегодняшний день стало бы для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией, и военный блок на это не пойдет. А «европейцы ее тоже принимать не будут», пока страна «находится в нереформированном состоянии». К тому же, как подчеркнул эксперт, в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

«Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», - подытожил немецкий политолог.

Стоит отметить, что сомнения в «скором вступлении» Незалежной в ЕС и НАТО неоднократно выражали как украинские, так и зарубежные политики. Например, как писал сайт kp.ru, совсем недавно об этом заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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