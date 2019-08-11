2019-08-11T04:40:36+03:00
Происшествия

Жертвами нападения на ночной клуб в Бразилии стали пять человек, четверо ранены

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, их доставили в ближайшую больницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция считает, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии. Свидетели произошедшего отказались давать показания.Полиция считает, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии. Свидетели произошедшего отказались давать показания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул произошло вооруженное нападение на ночной клуб, в результате погибли не менее пяти человек, еще четверо получили серьезные ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По данным местных журналистов, несколько бандитов в масках около часа ночи в субботу ворвались в увеселительное заведение, расположенное примерно в 60 километрах от города Порту-Алегри, и потребовали выключить музыку. Когда их требование выполнили, преступники открыли стрельбу по посетителям. Отмечается, что первой была убита одна из находившихся в клубе женщин.

Полиция штата считает, что речь идет о сведении счетов между противоборствующими группировками наркоторговцев, но и другие версии не исключает. Свидетели расстрела давать показания отказались, передает ТАСС.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как бразильский наркобарон притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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