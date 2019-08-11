Мятежники в Йемене согласны на прекращение огня

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-11T06:15:05+03:00

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Отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), которые накануне пытались захватить президентский дворец «Эль-Маашик», ответили на призыв арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и согласились прекратить огонь в йеменской экономической столице Адене, передает агентство Reuters.

«Пресс-секретарь Южного переходного совета подтвердил приверженность прекращению огня, к которому призвало руководство коалиции под руководством Саудовской Аравии», - цитирует издание заявление ЮПС.

Как писал сайт kp.ru, ожесточенные столкновения в Адене начались в четверг, 8 августа, власти Йемена обратились к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в ситуацию и остановить конфликт.

А в субботу отрядам ЮПС удалось ненадолго захватить президентский дворец «Эль-Маашик», в окрестностях которого шли бои с применением танков и тяжелых орудий. Силам саудовской коалиции пришлось отступить на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика.

Напомним, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. За время боевых действий в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU