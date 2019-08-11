2019-08-11T06:41:37+03:00
Политика

ДНР: Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса

По данным разведки народной республики, украинская армия продолжает наращивать силы под Мариуполем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти Украины ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик с апреля 2014 годаВласти Украины ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик с апреля 2014 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило на линию разграничения снайперов, разрешив им стрелять по мирным жителям Донецкой народной республики. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности - член вооруженных формирований или гражданское лицо», - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что такие указания командования ВСУ противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Кроме того, Даниил Безсонов рассказал, что, по данным разведки, украинская армия, пользуясь тем, что ополченцы соблюдают условия перемирия, продолжает наращивать свои силы под Мариуполем, туда переброшены средства инженерного разграждения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ДНР сообщили о подготовке Киева к активным боевым действиям в Донбассе. Позже стало известно, что МВД Украины подготовило почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по «возвращению» территорий мятежных Донецкой и Луганских народных республик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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