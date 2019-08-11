2019-08-11T07:15:41+03:00
В мире

Мадуро призвал вдвое увеличить добычу нефти в Венесуэле

Таким образом, по словам президента Боливарианской республики, страна ответит на американские санкции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге в КаракасеПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге в КаракасеФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал нефтяников страны вдвое увеличить добычу «черного золота».

«Мы должны создавать собственные источники богатства... повысить эффективность PDVSA (государственной нефтяной компании), повысить добычу нефти», - заявил он на митинге в Каракасе.

По словам Николаса Мадуро, на сегодняшний день в Боливарианской республике добывается 1 миллион баррелей нефти в сутки, однако до конца года этот показатель необходимо увеличить до двух миллионов баррелей.

По словам венесуэльского лидера, это будет лучшим ответом на американские санкции, а деньги от продажи должны пойти на здравоохранение, образование и строительство, передает телеканал RT.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех активов и собственности правительства Венесуэлы, которое находится в юрисдикции США. Под действие новых ограничений, в частности, попадали Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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