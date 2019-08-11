Bloomberg опубликовал топ самых богатых семей мира

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-11T08:01:14+03:00

За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24 процента и составляет 1,4 триллиона долларов

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Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей на планете.

Так, на первой строчке оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью популярных в США супермаркетов Walmart. Состояние семейства оценивается в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.

В целом, за 2019 год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24 процента и составляет 1,4 триллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU