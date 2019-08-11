2019-08-11T08:49:55+03:00
В мире

Прокуратура Украины обыскала танкер "Мария" из-за посещения Крыма

Судно поставляло топливо для российского Черноморского флота
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Прокуратура Украины обыскала танкер "Мария" из-за посещения Крыма Фото: МarineТrafficПрокуратура Украины обыскала танкер "Мария" из-за посещения Крыма Фото: МarineТraffic
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"Прокуратура Автономной республики Крым", которая подчиняется властям Украины, провела в Херсоне обыски на танкере "Мария".

Ранее оно поставляло топливо для российского Черноморского флота.

Следователи сообщают, что в июне 2015 года судно, которое ранее называлось "Вилга", поставляло нефтепродукты для Черноморского флота в Севастополь. При этом судно якобы нарушило наложенный Киевом запрет на заход в порты Крыма.

На сегодняшний день танкер носит название "Мария" и ходит под украинским флагом. Судно было построено еще в 1995 году, сообщает сайт vesselfinder.com. В настоящее время танкер находится в Херсоне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля этого года СБУ задержала российский танкер. Украина готовит ходатайство для ареста корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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