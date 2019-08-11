Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в российских колледжах и техникумах с сентября 2020 года серьезно обновится перечень профессий и специальностей.
Васильева подчеркнула, что некоторые из них устарели, а другие не пользуются популярностью среди поступающих в учебные заведения.
- Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают. Третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах, - отметила Васильева.
Устаревшими Васильева назвала следующие профессии: "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий электронной техники".
Министр также назвала несколько новых профессий, которые появятся в России в ближайшее время.
- "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" - то есть технологии с использованием 3D-печати. Плюс "мехатроника и мобильная робототехника", - заявила Васильева в интервью "Российской газете".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии на начало 2019 года. Это гинеколог, айтишник и продавец бензина — им обещают по 500 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU