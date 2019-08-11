2019-08-11T11:56:35+03:00
Общество

В Минздраве РФ назвали основную причину развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии

Олег Салагай заявил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Минздраве РФ назвали основную причину развития рака груди и кишечника, диабета и ишемииВ Минздраве РФ назвали основную причину развития рака груди и кишечника, диабета и ишемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности.

- До 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности, - подчеркнул Салагай.

Он также подчеркнул, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических заболеваний. Салагай отметил что по данным ВОЗ, отсутствие физической активности является причиной примерно 6% смертей в мире.

При этом замминистра здравоохранения добавил, что нагрузка должна быть рациональной и "ни в коем случае не травматичной".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики. Меньше всего впервые выявленных случаев психических заболеваний наблюдалось в таких регионах, как Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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