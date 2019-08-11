СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-11T14:06:05+03:00

Американские СМИ предсказали победителя в возможной войне между США и РФ в Черном море Фото: EAST NEWS

Эксперт подчеркнул, что Штатам не нужно злоупотреблять учениями у границ России

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Профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн заявил, что США не нужно злоупотреблять учениями у границ России. По мнению эксперта, Вашингтон недооценивает риски таких маневров.

Голдстайн подчеркнул, что вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО спровоцирует морское столкновение с Россией. Это может обернуться для сил альянса полным поражением.

- В этом случае силы НАТО обладают некоторой политической ценностью на "нулевом этапе", но по факту не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте, - поделился мнением эксперт в статье в издании National Interest.

Голдстайн отметил, что улучшить шансы Штатов можно только в том случае, если Вашингтон пересмотрит свою стратегию и начнет усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минобороны заявило о готовности к реакции на нештатные ситуации в Черном море во время учений НАТО. В Национальном центре управления обороной России внимательно следили за ходом учений НАТО "Морской Щит" - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU