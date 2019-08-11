Американские СМИ предсказали победителя в возможной войне между США и РФ в Черном море
Профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн заявил, что США не нужно злоупотреблять учениями у границ России. По мнению эксперта, Вашингтон недооценивает риски таких маневров.
Голдстайн подчеркнул, что вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО спровоцирует морское столкновение с Россией. Это может обернуться для сил альянса полным поражением.
- В этом случае силы НАТО обладают некоторой политической ценностью на "нулевом этапе", но по факту не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте, - поделился мнением эксперт в статье в издании National Interest.
Голдстайн отметил, что улучшить шансы Штатов можно только в том случае, если Вашингтон пересмотрит свою стратегию и начнет усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минобороны заявило о готовности к реакции на нештатные ситуации в Черном море во время учений НАТО. В Национальном центре управления обороной России внимательно следили за ходом учений НАТО "Морской Щит" - 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU