2019-08-11T14:30:22+03:00
Общество

Около 240 тысяч человек отметили Курбан-байрам в Москве

Праздничные мероприятия проходят на шести городских площадках
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Около 240 тысяч человек отметили Курбан-байрам в МосквеОколо 240 тысяч человек отметили Курбан-байрам в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщил, что около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама.

Отмечается, что праздничные мероприятия проходят на шести городских площадках.

- Богослужения проходили на шести площадках - это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей. Все прошло организованно, без каких-либо проблем, - подчеркнул Сучков.

Он также отметил, что введенные в связи с религиозным праздником ограничения движения машин в городе полностью сняты, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Президент РФ оценил вклад мусульманских организаций в плодотворное развитие сотрудничества с российскими государственными и общественными институтами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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