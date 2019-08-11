Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-11T14:56:50+03:00

Женщина возвращалась с мужем из отпуска по Италии

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Генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко сообщил, что в ДТП погибла 31 -летняя украинская балерина Светлана Исакова.

Женщина возвращалась с мужем из отпуска по Италии. В момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков. По словам Орищенко, балерина получила множество травм.

- Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице города Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова, - прокомментировал Орищенко.

Он заявил, что о дате и месте прощания с балериной будет известно в понедельник, 12 августа, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 10 августа, после продолжительной болезни умерла Анна Афанасьева, руководитель группы выпуска "Коммерсанта". Женщина работала в издательском доме с 1993 года.

ИСТОЧНИК KP.RU