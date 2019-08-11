Защитник ЦСКА Звонир Шарлия сравнил Марио Фернандеса «Месси»
Новичок московского ЦСКА Звонир Шарлия высказался об игре одного из лучших защитников московского клуба, Марио Фернандеса.
Ширлия перешел в ЦСКА из хорватского «Славен-Белупо» этим летом и уже успел отметить профессионализм и старания старшего коллеги, как в тренировках, так и в игре.
"Больше всех в команде меня впечатлил Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском "Реале" или "Барселоне" прямо сейчас. Фернандес - это Месси правой бровки!" - приводит слова Шарлии официальный сайт клуба.
ЦСКА взял хорватского защитника в аренду за 150 тысяч евро с правом выкупа. По той же схеме в начале прошлого сезона в ЦСКА из «Эвертона» перешел Никола Влашич, так же хорватский игрок, кстати забивший победный гол в ворота «Реал Мадрида» в Лиге Чемпионов 2018-2019.
"С такими наставниками есть все шансы преуспеть, если долго и усердно работать", - отметил Шарлия.
ИСТОЧНИК KP.RU