2019-08-11T15:51:14+03:00
Спорт

Защитник ЦСКА Звонир Шарлия сравнил Марио Фернандеса «Месси»

Футболист назвал коллегу "невероятным"
Дарья КРЫЛОВА
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Ширлия перешел в ЦСКА из хорватского «Славен-Белупо» этим летомШирлия перешел в ЦСКА из хорватского «Славен-Белупо» этим летомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Новичок московского ЦСКА Звонир Шарлия высказался об игре одного из лучших защитников московского клуба, Марио Фернандеса.

Ширлия перешел в ЦСКА из хорватского «Славен-Белупо» этим летом и уже успел отметить профессионализм и старания старшего коллеги, как в тренировках, так и в игре.

"Больше всех в команде меня впечатлил Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском "Реале" или "Барселоне" прямо сейчас. Фернандес - это Месси правой бровки!" - приводит слова Шарлии официальный сайт клуба.

ЦСКА взял хорватского защитника в аренду за 150 тысяч евро с правом выкупа. По той же схеме в начале прошлого сезона в ЦСКА из «Эвертона» перешел Никола Влашич, так же хорватский игрок, кстати забивший победный гол в ворота «Реал Мадрида» в Лиге Чемпионов 2018-2019.

"С такими наставниками есть все шансы преуспеть, если долго и усердно работать", - отметил Шарлия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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