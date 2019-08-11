Пожар на Канарских островах: эвакуировано свыше тысячи человек

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-11T16:10:44+03:00

Возгорание уже почти сутки не удается взять под контроль [видео]

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Из-за крупного пожара на одном из Канарских островов - Гран-Канария - эвакуировано уже свыше тысячи человек. Людей вывозят из таких муниципалитетов, как Артенара, Техеда и Гальдар, размещая их в гостиницах в удаленных от огня районах.

Пожар вспыхнул в субботу, 10 августа, и на настоящий момент охватил уже около тысячи гектаров. Пока полыхают в основном пастбища, но в скором времени огонь может перекинуться на сосновый лес. Также уничтожено несколько домов.

В тушении задействованы более 200 человек и пять вертолетов. В ближайшие часы к работе подключаться также гидросамолет и пять других летательных аппаратов. Пока же огонь не удается взять под контроль.

Гражданская гвардия уже задержала вероятного виновника случившегося. Им оказался 55-летний местный житель. Правоохранители считают, что мужчина, несмотря на многочисленные предупреждения властей, нарушил правила соблюдения безопасности в засушливую погоду и воспользовался сварочным аппаратом, передает Europa Press.

Тем временем, в России продолжают полыхать леса. Многие очаги пожаров в Сибири удалось ликвидировать, но из-за засушливой погоды появляются новые. Сайт kp.ru писал, что к пятнице, 9 августа площадь возгорания снова приблизилась к миллиону гектаров.

Пожар на острове Гран-Канария охватил свыше тысячи гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU