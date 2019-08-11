Королева Елизавета II разочарована британскими политиками

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-11T17:19:54+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II все больше разочаровывается в британских политиках и все меньше верит в их умение эффективно управлять государством.

"Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной", - поделился своими наблюдениями источник в Букингемском дворце.

По его словам, такая фраза прозвучала еще летом 2016 года на закрытом мероприятии. Тогда премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, узнав, что большинство британцев высказалось в пользу проведения Brexit. Источник газеты The Sunday Times уверяет, что с того момента разочарование королевы лишь продолжает усиливаться.

Напомним, что британским монархам нельзя открыто выражать свою позицию по острым политическим вопросам, однако иногда Елизавета II делает это завуалировано. Сайт kp.ru писал, что в начале года члены парламента страны не могли прийти к единому мнению относительно условий выхода из Евросоюза, тогда королева публично призвала граждан вместе искать способы решения проблем, не упуская из вида всю картину целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU