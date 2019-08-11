Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-11T17:38:10+03:00

Впервые за восемь лет Россия может обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты считают, что в ближайшее время наша страна займет четвертое место в мировом рейтинге по запасам ценных металлов и бумаг

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Россия продолжает наращивать золотовалютные резервы, в то время как Саудовская Аравия их растрачивает. Такая тенденция может привести к изменению ситуации в мировом рейтинге запасов ценных металлов и бумаг и выведению нашей страны на четвертое место.

Дело в том, что Эр-Рияд направляет значительные средства на покрытие расходов в социальной сфере, а официальная Москва, наоборот, строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит.

Также свою роль играет падение цен на нефть марки Brent на фоне торговых разногласий США и Китая. Накануне стоимость сырья опустилась ниже 58 долларов за баррель, что негативно повлияло на способность большинства стран - членов ОПЕК справляться с государственными тратами. При этом бюджет России рассчитан на стоимость нефти всего около 40 долларов за баррель.

Эксперты агентства Bloomberg считают, что в такой ситуации резервы Саудовской Аравии продолжат снижаться, и РФ впервые за восемь лет сможет обойти ее по золотовалютным запасам даже в условиях санкций.

Сайт kp.ru писал, что Россия стала лидером среди стран мира по закупкам золота в первой половине 2019 года. Центральный банк приобрел 55,3 тонны ценного металла и довел объем резервов до 2168,3 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU