2019-08-11T21:37:59+03:00
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли пять человек, в том числе двое детей

Серьезная авария с микроавтобусом произошла вечером 11 августа на Рижском шоссе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Рижском шоссе произошла крупная аварияНа Рижском шоссе произошла крупная аварияФото: предоставлено очевидцем
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Серьезное ДТП произошло на 159 км Рижского шоссе в Московской области вечером в воскресенье, 11 августа. На дороге в Шаховском районе столкнулись микроавтобус Мерседес Стрингер, внедорожник Тойота Прада и фура со словацкими номерами. Жертвами аварии стали пять человек, в том числе две женщины и двое детей. Об этом "КП" сообщил очевидец случившегося.

Фура от удара отлетела в кювет Фото: предоставлено очевидцем

Фура от удара отлетела в кюветФото: предоставлено очевидцем

Предполагается, что внедорожник пытался обогнать фуру по встречке, но не успел вовремя покинуть чужую полосу и врезался в микроавтобус.

Известно, что все жертвы аварии находились в салоне легкового автомобиля. Водитель и пассажиры автобусы, в том числе один ребенок - всего восемь человек - выжили и были доставлены в Центральную районную больницу Волоколамска на осмотр. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Пострадавшие доставлены в ЦРБ Волоколамска Фото: предоставлено очевидцем

Пострадавшие доставлены в ЦРБ ВолоколамскаФото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее в подмосковном Наро-Фоминске на Киевском шоссе также произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Погиб один человек, трое получили ранее, в их числе ребенок.

Авария на Рижском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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