В ДТП в Подмосковье погибли пять человек, в том числе двое детей
Серьезное ДТП произошло на 159 км Рижского шоссе в Московской области вечером в воскресенье, 11 августа. На дороге в Шаховском районе столкнулись микроавтобус Мерседес Стрингер, внедорожник Тойота Прада и фура со словацкими номерами. Жертвами аварии стали пять человек, в том числе две женщины и двое детей. Об этом "КП" сообщил очевидец случившегося.
Фура от удара отлетела в кюветФото: предоставлено очевидцем
Предполагается, что внедорожник пытался обогнать фуру по встречке, но не успел вовремя покинуть чужую полосу и врезался в микроавтобус.
Известно, что все жертвы аварии находились в салоне легкового автомобиля. Водитель и пассажиры автобусы, в том числе один ребенок - всего восемь человек - выжили и были доставлены в Центральную районную больницу Волоколамска на осмотр. Об их состоянии пока ничего неизвестно.
Пострадавшие доставлены в ЦРБ ВолоколамскаФото: предоставлено очевидцем
Сайт kp.ru писал, что неделей ранее в подмосковном Наро-Фоминске на Киевском шоссе также произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Погиб один человек, трое получили ранее, в их числе ребенок.
Авария на Рижском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU