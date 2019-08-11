В ДТП в Подмосковье погибли пять человек, в том числе двое детей

СЕГОДНЯ 20:43 2019-08-11T21:37:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло на 159 км Рижского шоссе в Московской области вечером в воскресенье, 11 августа. На дороге в Шаховском районе столкнулись микроавтобус Мерседес Стрингер, внедорожник Тойота Прада и фура со словацкими номерами. Жертвами аварии стали пять человек, в том числе две женщины и двое детей. Об этом "КП" сообщил очевидец случившегося.

Фура от удара отлетела в кюветФото: предоставлено очевидцем

Предполагается, что внедорожник пытался обогнать фуру по встречке, но не успел вовремя покинуть чужую полосу и врезался в микроавтобус.

Известно, что все жертвы аварии находились в салоне легкового автомобиля. Водитель и пассажиры автобусы, в том числе один ребенок - всего восемь человек - выжили и были доставлены в Центральную районную больницу Волоколамска на осмотр. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Пострадавшие доставлены в ЦРБ ВолоколамскаФото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее в подмосковном Наро-Фоминске на Киевском шоссе также произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Погиб один человек, трое получили ранее, в их числе ребенок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725362" frameborder="0"></iframe> Авария на Рижском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU