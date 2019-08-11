Британская полиция использовала вертолет, чтобы подглядывать за нудисткой

СЕГОДНЯ 22:13 2019-08-11T22:13:21+03:00

Модель Трейси Диксон требует моральной компенсации в 240 тыс. долларов за вторжение в ее частную жизнь

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Сотрудники британской полиции на протяжении нескольких лет использовали служебный вертолет Южного Йоркшира и камеру с мощным зумом для сексуального шпионажа за 54-летней моделью Трейси Диксон.

Женщина часто загорала голой у себя на участке, чтобы избежать появления белых следов от одежды, и ее спокойствие нарушал лишь летательный аппарат, который зависал над домом по три-четыре раза в неделю.

Диксон заподозрила неладное и вскоре обратилась в полицию. Позже в распоряжении женщины оказались кадры, на которых видно, что закрепленная на вертолете служебная камера фокусировалась четко в области ее гениталий.

Оказалось, что 53-летний констебль Эдриан Погмор был буквально "одержим сексом" и даже входил в клуб свингеров. Именно он и придумал идею с шпионажем за отдыхающими. Причем полицейский следил не только за самой Диксон, но и за ее дочерями, которым на тот момент было 18, 15 и восемь лет.

В 2017 году Погмора посадили в тюрьму за вторжение в частную жизнь. Однако Трейси Диксон осталась недовольна вердиктом, ведь были остальные соучастники, которые до сих пор находятся на свободе. Более того, полиция отказалась раскрывать полную информацию о том, как часто за ней шпионили с вертолета.

В результате Трейси решила подать новый иск, в котором потребовала возмещения моральной компенсации в размере 200 тысяч фунтов (более 240 тысяч долларов), передает Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU