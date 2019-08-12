2019-08-12T00:56:52+03:00
Происшествия

Из-за пожара в детском саду в США погибли пять детей

Трагедия случилась в Пенсильвании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожарные прибыли быстро, но спасти детей не удалосьПожарные прибыли быстро, но спасти детей не удалосьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате пожара в частном детском саду Harris Family Day в американском городе Эри (штат Пенсильвания) погибли пять детей, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил около часа ночи в воскресенье по местному времени, пожарные прибыли уже через четыре минуты, но здание уже было полностью охвачено огнем. Спастись удалось двум ребятам 12 и 17 лет – они сами выбрались на крышу и спрыгнули. Кроме того, огнеборцы спасли хозяйку детсада и ее соседа, обоих тоже доставили в больницу.

По данным газеты The Washington Post, погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Причина возгорания выясняется, начато расследование. Городские власти сообщили, что у частного детсада были все необходимые разрешения на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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