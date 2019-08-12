2019-08-12T02:25:28+03:00
В мире

В Мексике бандиты расстреляли людей в бильярдной, убиты восемь человек

Еще трое госпитализированы с огнестрельными ранениями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Мексике бандиты открыли огонь по людям в бильярднойВ Мексике бандиты открыли огонь по людям в бильярднойФото: REUTERS
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В ночь на воскресенье, 11 августа, в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато бандиты расстреляли посетителей бильярдной, в результате восемь человек убиты. Еще трое пострадали и были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает местный портал Sin Embargo.

Издание отмечает, что рядом со зданием, в котором располагается увеселительное заведение, где произошла стрельба, находится городское управление министерства общественной безопасности. Полиция считает, что речь идет об очередной «разборке» конкурирующих группировок наркоторговцев.

А за несколько часов до расстрела в бильярдной шесть человек были убиты в перестрелке, которая произошла в городе Юририя того же штата Гуанахуато. Там бойцы Нацгвардии пытались задержать вооруженных преступников. В результате пятеро бандитов застрелены, один гвардеец погиб.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне в Бразилии бандиты застрелили пять посетителей ночного клуба, четыре человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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