Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

СЕГОДНЯ 02:42 2019-08-12T03:08:11+03:00

Борис Джонсон и Марина Уилер решили развестись после 25 лет брака Фото: REUTERS

Марина Уилер уверяет, что лечение идет успешно, злокачественная опухоль была вовремя обнаружена и не успела распространиться

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Жена нового британского премьера Бориса Джонсона, с которым она сейчас находится в процессе развода, впервые публично призналась, что у нее онкология: в начале года врачи диагностировали рак шейки матки.

Об этом Марина Уилер написала статью для газеты The Sunday Times, где откровенно рассказала, что этим летом перенесла три операции по удалению опухоли. Женщина пишет, что страшный диагноз стал для нее полнейшей неожиданностью, но потом поняла: это не приговор. Марина уверяет, что лечение идет успешно. К счастью, злокачественная опухоль была вовремя обнаружена и, как показали последние анализы, не успела распространиться.

Свою историю жена одного из самых известных британских политиков решила поведать на страницах популярной в Соединенном Королевстве газеты, чтобы на своем примере показать соотечественницам, как важно регулярно ходить к врачам для всестороннего обследования и сдавать анализы на цитологию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Уилер после 25 лет брака решила развестись с мужем из-за постоянных измен Бориса Джонсона. У супругов четверо детей – двое сыновей и две дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU