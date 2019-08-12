Возле Афин горит лес, полиция эвакуирует жителей городка Пеания
В окрестностях Афин тушат крупный лесной пожар, который бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос, сообщает Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. Пламя слишком близко подошло к жилым домам, полиция эвакуирует местных жителей.
В сообщении уточняется, что огонь в лесу возле Пеании в столичном регионе Аттика вспыхнул в четвертом часу утра в понедельник, 12 августа.
«Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов», - цитирует текст пресс-релиза РИА Новости.
На помощь направлены все силы гражданской защиты, цистерны с водой как из Аттики, так и из Пелопоннеса.
В Греции, где в эти дни стоит 40-градусная жара, с субботы действует «красный» уровень пожарной опасности. только в субботу в стране вспыхнуло 59 новых лесных пожаров, а в воскресенье – 63. работу огнеборцев осложняет не только засуха, но и сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU