Возле Афин горит лес, полиция эвакуирует жителей городка Пеания

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-12T06:46:16+03:00

Сильный лесной пожар бушует у подножия горы Имиттос, на помощь направлены все силы гражданской защиты

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В окрестностях Афин тушат крупный лесной пожар, который бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос, сообщает Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. Пламя слишком близко подошло к жилым домам, полиция эвакуирует местных жителей.

В сообщении уточняется, что огонь в лесу возле Пеании в столичном регионе Аттика вспыхнул в четвертом часу утра в понедельник, 12 августа.

«Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов», - цитирует текст пресс-релиза РИА Новости.

На помощь направлены все силы гражданской защиты, цистерны с водой как из Аттики, так и из Пелопоннеса.

В Греции, где в эти дни стоит 40-градусная жара, с субботы действует «красный» уровень пожарной опасности. только в субботу в стране вспыхнуло 59 новых лесных пожаров, а в воскресенье – 63. работу огнеборцев осложняет не только засуха, но и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU