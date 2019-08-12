Погода в Москве на 12 августа 2019 года: +22 градуса, местами дожди

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-12T07:09:23+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 августа 2019 года

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Погода в Москве на 12 августа 2019 года будет переменно облачной. После нескольких довольно прохладных и дождливых дней в столицу приходит потепление.

Столбики термометров днем поднимутся до 20..22 градусов, а в ночь на вторник температура воздуха опустится до 11..13 градусов. При этом небольшие осадки возможны, но лишь местами по области.

Ветер переменного направления движения разовьет скорость 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление закрепится в районе 750 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее во всем столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Экстренное сообщение выводилось даже на экраны федеральных телеканалов, но, к счастью, стихия не нанесла серьезного ущерба людям и постройкам.

ИСТОЧНИК KP.RU