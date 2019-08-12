2019-08-12T07:27:58+03:00
Общество

Успеваемость российских студентов будет вычислять искусственный интеллект

В зависимости от активности учащегося на парах и его оценок система может рекомендовать поощрение или отчисление
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллектаСтудентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллектаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За успеваемостью студентов российских вузов начнет следить искусственный интеллект. Сервис будет выявлять учащихся с плохой успеваемостью и давать рекомендации по дальнейшим действиям в их отношении. Ожидается, что система заработает уже в 2021 году, сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.

Изучению подлежат не только оценки, но и активность студентов на парах, их участие в активной жизни и поведение. Все это будет фиксироваться на основании данных цифрового следа, а дальше сервис поможет руководству университета определить стратегию обращения с конкретным учащимся.

Искусственный интеллект может посоветовать как поощрить учащегося, так и направить его дополнительные курсы, чаще спрашивать на лекциях или отчислить. Окончательное решение в любом случае принимает деканат, но такой подход позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.

На этапе тестирования систему внедрят в несколько вузов уже в этом году, а через несколько лет начнут функционировать опытные образцы, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее журнал Forbes составил свой рейтинг лучших вузов России. Список составлялся с учетом качества подготовки и востребованности выпускников университетов, а также их “элитности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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