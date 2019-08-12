2019-08-12T07:46:14+03:00
Политика

В Киеве назвали условия обрушения украинской экономики

Наиболее серьезные трудности вызовет продолжение массовой миграции и прекращение финансирования со стороны МВФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнетДиректор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинская экономика столкнется с серьезными трудностями в случае, если трудоспособные граждане продолжат массово езжать за границу, а внешние кредиторы прекратят финансирование государства. Такое мнение высказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей страны Сергей Саливон.

Он отметил, что миграция продолжается достаточно активно, но пока люди все еще высылают из-за рубежа довольно много денег, которые помогают в значительной степени балансировать платежный баланс. Когда же часть украинцев окончательно осядет в других странах и перевезет туда свои семьи, поддерживать инфраструктуру в государстве, рассчитанном на проживание почти 50 миллионов человек, станет невозможно. То же самое касается прекращения поддержки со стороны Международного валютного фонда.

"Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", - сказал Саливон в эфире YouTube-канала PolitWera.

Сайт kp.ru писал, что ранее о колоссальном ухудшении экономического положения Украины заявила также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, бюджет страны уже перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется во многом печатными эмиссионными деньгами Национального банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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