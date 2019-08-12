2019-08-12T08:03:20+03:00
Экономика

Чаще всего самозанятыми становятся таксисты, рекламщики, IT-специалисты

Они перечислили в бюджет 350 млн рублей
Ася РОМАНЧУК
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Чаще всего самозанятыми становятся таксистыЧаще всего самозанятыми становятся таксистыФото: Евгения ГУСЕВА
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В налоговой назвали профессии, представители которых чаще всего оформляют статус самозанятого. Самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. Всего к августу 2019 года из тени вышли 162 тысячи человек, работающих на себя. 92 тыс.человек трудятся в Москве, 36 тысяч – в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области. Суммарно они перечислили в бюджет 350 миллионов рублей, то есть, на каждого самозанятого в среднем приходится по 2200 рублей.

В ФНС отметили, что до конца года планируют зарегистрировать самозанятыми 200 тыс. человек.

В Минэкономразвитии отметили, что раз разрабатывают меры поддержки людей, работающих на себя, а еще планируют расширить действие проекта, но регистрировать самозанятых сможет далеко не каждый регион, как планировалось ранее.

А вот эксперты пока скептически настроены и не видят успехов от работы данного приложения. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев отметил, что количество зарегистрировавшихся самозанятыми граждан почти в сто раз меньше количества людей, находящихся в тени, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что самозанятые россияне смогут платить отчисления в пенсионный фонд. Деньги будут отправляться через приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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