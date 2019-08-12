Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа
Огромный астероид летит в сторону Земли на большой скорости. Он максимально приблизится к нашей планете примерно в конце августа. Столкновения объектов не ожидается, но астероид признан "потенциально опасным".
Данные лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) свидетельствуют о том, что диаметр небесного тела 2019 OU1 составляет 160 метров - это на 20 метров больше, чем египетская пирамида Хеопса.
29 августа 2019 года астероид окажется к Земле в 40 раз ближе, чем Венера. Он разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Сайт kp.ru писал, что ранее Европейское космическое агентство (ESA) обновило список потенциально опасных космических объектов. Согласно ему, уже в этом году в Землю может врезаться астероид 2006 QV89. Шансы на столкновение составляют 1 к 7299. Но даже такая вероятность считается весьма высокой.
ИСТОЧНИК KP.RU