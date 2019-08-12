2019-08-12T08:06:44+03:00
Наука

Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа

Объект 2019 OU1 разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Размеры астероида превышают габариты пирамиды ХеопсаРазмеры астероида превышают габариты пирамиды ХеопсаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Огромный астероид летит в сторону Земли на большой скорости. Он максимально приблизится к нашей планете примерно в конце августа. Столкновения объектов не ожидается, но астероид признан "потенциально опасным".

Данные лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) свидетельствуют о том, что диаметр небесного тела 2019 OU1 составляет 160 метров - это на 20 метров больше, чем египетская пирамида Хеопса.

29 августа 2019 года астероид окажется к Земле в 40 раз ближе, чем Венера. Он разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Сайт kp.ru писал, что ранее Европейское космическое агентство (ESA) обновило список потенциально опасных космических объектов. Согласно ему, уже в этом году в Землю может врезаться астероид 2006 QV89. Шансы на столкновение составляют 1 к 7299. Но даже такая вероятность считается весьма высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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